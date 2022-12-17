Николай Любимов попал в санкционный список Евросоюза

Сенатора от Рязанской области, экс-губернатора региона Николая Любимова включили в новый санкционный список Евросоюза. Всего в списке от 16 декабря указаны имена более 100 человек, среди них 22 сенатора, 20 депутатов Госдумы.

Сенатора от Рязанской области, экс-губернатора региона Николая Любимова включили в новый санкционный список Евросоюза. Всего в списке от 16 декабря указаны имена более 100 человек, среди них 22 сенатора, 20 депутатов Госдумы.

Это уже девятый санкционный список Евросоюза. В него попали члены Госдумы и Совета Федерации, которые в октябре проголосовали и ратифицировали присоединение новых субъектов к РФ, сообщает ТАСС.

Также в санкционный список вошли губернаторы Московской, Астраханской, Мурманской, Нижегородской, Тверской, Калужской и Новосибирской областей Андрей Воробьев, Игорь Бабушкин, Андрей Чибис, Глеб Никитин, Игорь Руденя, Владислав Шапша и Андрей Травников.