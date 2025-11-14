Рязань
В Рязани утвердили состав комиссии по проведению конкурса на должность мэра
Согласно решению гордумы, в комиссию вошли глава муниципального образования и председатель гордумы Татьяна Панфилова, ее заместитель Антон Астафьев, председатель комитета по ЖКХ Сергей Дейнего, председатель комитета по соцвопросам Роман Калинин и депутат Александр Чайка. Другую половину состава назначил глава региона Павел Малков. Членами комиссии стали министр экономразвития Андрей Ворфоломеев, председатель антикоррупционного комитета Сергей Сорокин, министр Жанна Фомина и начальник управления Николай Сокуров от министерства территориальной политики.

В Рязани утвердили состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации города. Информация об участниках содержится в опубликованных документах.

Согласно решению Рязанской гордумы, в комиссию вошли глава муниципального образования и председатель гордумы Татьяна Панфилова, ее заместитель Антон Астафьев, председатель комитета по ЖКХ Сергей Дейнего, председатель комитета по соцвопросам Роман Калинин и депутат Александр Чайка.

Другую половину состава назначил глава региона Павел Малков. По распоряжению губернатора, членами комиссии стали министр экономразвития региона Андрей Ворфоломеев, председатель регионального антикоррупционного комитета Сергей Сорокин, министр Жанна Фомина и начальник управления Николай Сокуров от министерства территориальной политики Рязанской области, а также первый заместитель председателя Рязоблдумы Александр Шевырев.

Напомним, конкурс на замещение должности мэра назначили на 11 декабря. На внеочередном заседании гордумы исполняющим обязанности главы администрации Рязани назначили Бориса Ясинского.

Ранее Виталия Артемова отстранили от должности мэра. Решение приняла глава Рязани Татьяна Панфилова в связи с проведением в его отношении проверки антикоррупционным комитетом региона. Позже сообщалось, что на счетах Артемова нашли несколько миллионов рублей неясного происхождения, деньги в декларации не указывались.

6 ноября стало известно, что Виталий Артемов покинул пост мэра Рязани по собственному желанию.

Подробнее об отстранении главы администрации города можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.