Baza: у Артемова нашли несколько миллионов рублей «неясного происхождения»

У временно отстраненного от должности мэра Рязани Виталия Артёмова на счетах нашли несколько миллионов рублей неясного происхождения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, у чиновника оказалось в обороте несколько миллионов рублей, не указанных в декларации. Ранее Артемова отстранили от должности главы администрации Рязани до 20 декабря. Решение было принято из-за антикоррупционной проверки в отношении чиновника.

Также полномочия Артемова в качестве секретаря местного отделения и члена президиума приостановил президиум реготделения партии «Единая Россия».

Стало известно, что сменить Артемова на посту мэра Рязани может Борис Ясинский.