В Рязани возбуждено уголовное дело о клевете на застройщика. Под подозрением — представитель ВООПИиК

Из постановления Советского суда об удовлетворении обыска в помещениях, которые принадлежат региональному отделению ВООПИиК, следует, что 7 июля 2025 года следственными органами возбуждено уголовное дело по факту распространения в сети информации, порочащей деловую репутацию компании-застройщика. Фигурантом дела стал заместитель председателя рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Кочетков.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили публикации в сообществе «ВООПИиК Рязань» в соцсети «ВКонтакте». По версии следствия, в размещенных там материалах содержались сведения, заведомо порочащие честь, достоинство и подрывающие репутацию органов государственной власти и рязанских девелоперов. Дело расследуется по части 2 статьи 128.1 УК РФ («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетях»).

В ходе процессуальных мероприятий следователям удалось установить личность предполагаемого исполнителя. Им, согласно данным следствия, является заместитель председателя Рязанского ВООПИиК Игорь Кочетков.

Ранее судебным решением была окончательно утверждена законность строительства, оспаривавшаяся градозащитниками. Кочетков подавал иск к администрации, суд его отклонил. Областным судом решение суда первой инстанции оставлено в силе. Решение вступило в законную силу 13 августа 2025 года.

Также напомним, что в Арбитражном суде Рязанской области рассматриваются иски в отношении членов ВООПИиК о защите деловой репутации. Там рассматривается девять дел в отношении регионального отделения ВООПИиК. По информации, полученной от застройщика, причиненный указанными публикациями ущерб, который может быть предъявлен отделению в рамках судебных процессов, составляет более 50 миллионов рублей.

Для установления всех обстоятельств дела правоохранительные органы вчера провели обыски по месту жительства и в иных местах, связанных с фигурантом, с целью изъятия компьютерной техники и электронных носителей информации, которые могли быть использованы для подготовки и публикации клеветнических материалов.

Отметим, еще до предъявления официальных обвинений правоохранительные органы провели обыски не только у заместителя председателя регионального отделения ВООПИиК Игоря Кочеткова, но и у его непосредственного «начальника» — председателя отделения Петруцкого. Оба фигуранта подозреваются в соучастии в организации клеветнической кампании.