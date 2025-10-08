В Рязани высадили еще 20 саженцев лип

Саженцы лип высадили на улице Бирюзова студенты Рязанского колледжа электроники. Как напомнили в публикации, в областном центре реализуется план комплексного озеленения территорий. Планируется высадка рябин, лип и кустарников на улицах Интернациональной, Бирюзова и Молодцова. Ранее 33 саженца липы высадили на улице Горького.