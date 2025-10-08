В октябре в Рязани высадили более полутора тысяч саженцев

Зампредседателя правительства Рустам Халиков рассказал, что за первые дни акции «Октябрь — месяц озеленения» в Рязани в 64 местах высадили более 1500 саженцев. Новые растения появились на 30,5 тысяч квадратных метров. В мероприятиях участвовали более 600 человек. Также на заседании правительства предложили назначить единый день озеленения, дату выбрали 18 октября. «Я сам присоединяюсь 18 октября обязательно с удовольствием, высажу деревья. Также должен у нас какой-нибудь канал для людей, которые хотели бы прийти на праздник озеленения, но не знают информации. Надо организовать такой», — сказал Павел Малков.

Зампредседателя правительства Рустам Халиков рассказал, что за первые дни акции «Октябрь — месяц озеленения» в Рязани в 64 местах высадили более 1500 саженцев. Новые растения появились на 30,5 тысяч квадратных метров. В мероприятиях участвовали более 600 человек.

Также на заседании правительства предложили назначить единый день озеленения, дату выбрали 18 октября.

«Я сам присоединяюсь 18 октября обязательно с удовольствием, высажу деревья. Также должен у нас какой-нибудь канал для людей, которые хотели бы прийти на праздник озеленения, но не знают информации. Надо организовать такой», — сказал Павел Малков.

