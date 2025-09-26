В центре Рязани высадили липы

33 саженца липы высадили на улице Горького в рамках экологической акции. Их выбрали для озеленения из-за устойчивости к агрессивной городской среде, объяснили в мэрии. Там добавили, что высадку деревьев и кустарников в Рязани продолжат.

В центре Рязани высадили липы. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба горадминистрации.

33 саженца липы высадили на улице Горького в рамках экологической акции. Их выбрали для озеленения из-за устойчивости к агрессивной городской среде, объяснили в мэрии.

Там добавили, что высадку деревьев и кустарников в Рязани продолжат.