На улице Ленина в Рязани полностью вырубили деревья

Деревья вырубили на участке улицы Ленина около здания правительства Рязанской области, музыкальной школы № 1 и художественного училища имени Георгия Вагнера. На дороге одну полосу перекрыли, установили знаки «Дорожные работы» и конусы для временной разметки, а тротуары в некоторых местах огородили сигнальной лентой. Вдоль здания женской консультации № 1 деревья остаются нетронутыми. Работы по валке деревьев также проводили на улице Горького. Кроме того, на участке от пересечения с улицей Введенской до пересечения с улицей Право-Лыбедской в некоторых местах на проводах остались фрагменты веток.

Обрезанные деревья в Рязани на улице Ленина, которые ранее спилили для безопасности, выкорчевали полностью. В этом убедилась корреспондент РЗН. Инфо в среду, 8 октября.

Деревья вырубили на участке улицы Ленина около здания правительства Рязанской области, музыкальной школы № 1 и художественного училища имени Георгия Вагнера. На дороге одну полосу перекрыли, установили знаки «Дорожные работы» и конусы для временной разметки, а тротуары в некоторых местах огородили сигнальной лентой.

Вдоль здания женской консультации № 1 деревья остаются нетронутыми.

Работы по валке деревьев также проводили на улице Горького. Кроме того, на участке от пересечения с улицей Введенской до пересечения с улицей Право-Лыбедской в некоторых местах на проводах остались фрагменты веток.

В мэрии объяснили, что деревья на улице Горького невозможно вылечить, на них обнаружили заражение ясеневой изумрудной златкой.

«Со стороны деревья кажутся в нормальном состоянии, однако, такое заражение почти невозможно вылечить. Кроме того, оно быстро распространяется на другие зеленые насаждения. Поэтому нам пришлось вырубить эти деревья, чтобы потом не пострадало их еще больше», — заявили в горадминистрации.

Из-за проведения работ по валке аварийных деревьев в центре Рязани на два дня изменится схема движения троллейбусов № 3, 5н, 5 В, 10. Напомним, в начале сентября рязанцы возмутились кронированием деревьев в центре города на улице Ленина.

Позже в мэрии в ответ на жалобы жителей сообщили, что «такой метод обрезки позволяет регулировать рост деревьев, обеспечить безопасность под электрическими сетями, а также видимость дорожных знаков». Ранее рязанцы также сообщали о вырубке деревьев на улице Введенской. Власти заявили, что причина заключается в заражении вредителем — ясеневой изумрудной златкой.