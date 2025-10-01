Мэрия: деревья на улице Ленина в Рязани обрезали для безопасности и их роста
Пояснения 1 октября дали в ответ на возмущения рязанца о внешнем виде деревьев в соцсетях. «Такой метод обрезки позволяет регулировать рост деревьев, обеспечить безопасность под электрическими сетями, а также видимость дорожных знаков», — написали в мэрии. Также отметили, что в осенний месячник будут высаживать новые саженцы деревьев и кустарников, в том числе и в центре города. Напомним, кронирование деревьев в центре города, которое возмутило горожан, произошло 3 сентября.
