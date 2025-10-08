В центре Рязани изменят схему движения общественного транспорта
В центре Рязани изменят схему движения общественного транспорта. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба горадминистрации.
Причина — работы по валке аварийных деревьев на улице Ленина. Изменится схема движения следующих троллейбусов:
- маршрута № 3, они теперь следуют по улице Новой через площадь Мичурина в обе стороны;
- маршрута № 5н, троллейбусы разворачиваются на площади Театральной, далее следуют через площадь Мичурина, «Дом художника»;
- маршрута № 5 В, они следуют через площадь Мичурина, разворачиваются на площади Театральной, далее следуют по маршруту;
- маршрута № 10, троллейбусы следуют через площади Мичурина до площади Театральной в обе стороны.
Планируется, что по измененной схеме транспорт будет следовать два дня.
Напомним, в Рязани спилят аварийные деревья для высадки новых.