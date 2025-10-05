В Рязани произошло как минимум пятое ДТП за день

Авария случилась в Семчине. По информации публикации, в ДТП участвовал мотоциклист. Судя по фото, на месте работали сотрудники ГАИ.

В Рязани произошло как минимум пятое ДТП за день. Об этом сообщили в Telegram-канале «Топор. Рязань» 5 октября.

Напомним, 5 октября на рязанской трассе погибли два человека. Также произошло два массовых ДТП. Кроме того, легковушка врезалась в столб в центре Рязани.