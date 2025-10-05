Еще одно массовое ДТП случилось в Рязани

Авария произошла на пересечении улиц Вокзальная и Первомайский проспект около 17 часов 5 октября. Столкнулись три легковушки. Как указано в сервисе «Яндекс-карты», на Первомайском проспекте в сторону «Премьера» собралась крупная пробка. Напомним, массовое ДТП также произошло на Московском шоссе.