Стало известно, что в ДТП в Рязанской области погибли два человека

Авария произошла 5 октября, около 12:00. По данным ГАИ, на 326-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись автомобиль «Шевроле Ланос» и грузовая машина «Мерседес». В аварии на месте от полученных травм погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. «На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

Ранее появились кадры с места трагедии. Там работали сотрудники МЧС.