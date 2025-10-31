Борис Ясинский перейдет на работу в администрацию Рязани

Бранов сообщил, что Ясинский переходил на работу в рязанскую мэрию. «И губернатор, и областное правительство возлагают на него большие надежды, потому что в городе накопился ряд проблем, которые необходимо решать. Для этого необходимы энергия, задор и та работоспособность, которую он показывает. Думаю, что Ясинский с этой работой справится», — заявил Бранов. Ранее сообщалось, что Ясинский покинул пост главы Рязанского района. Напомним, ему пророчили место мэра Рязани после отстранения Артемова.

