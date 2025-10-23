Mash: сменить Артемова на посту мэра Рязани может Борис Ясинский

Заменить Виталия Артемова на посту мэра Рязани может Борис Ясинский. Об этом сообщает канал Mash. С июля 2024 года Борис Ясинский занимает должность главы администрации Рязанского района. До этого, с марта 2024 года, он исполнял обязанности главы администрации района после отставки Натальи Жуневой.