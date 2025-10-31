Борис Ясинский, которому пророчат место мэра Рязани, покинул свой пост

Борис Ясинский, которому пророчат место мэра Рязани, покинул пост главы администрации Рязанского района. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Последним рабочим днем Ясинского в должности стало 31 октября. Исполняющим обязанности главы администрации Рязанского района назначен Денис Турханов. Напомним, Ясинский занимал пост с июля 2024 года. В октябре 2025 года стало известно, что он может занять должность мэра Рязани.