Глава Рязани прокомментировала решение о приостановлении полномочий Артемова
Панфилова назвала решение о приостановлении полномочий Виталия Артемова в руководящих органах реготделения «Единой России» единственно верным и принятым исключительно в интересах рязанцев. В числе причин Панфилова указала накопившиеся в городе проблемы в сфере ЖКХ, благоустройства, управления муниципальными финансами, едва не сорванное начало отопительного сезона. «В этой ситуации иного решения быть не может», — заключила она. Ранее Артемова отстранили от должности главы администрации Рязани до 20 декабря. Решение было принято из-за антикоррупционной проверки в отношении чиновника. Также полномочия Артемова в качестве секретаря местного отделения и члена президиума приостановил президиум реготделения партии «Единая Россия».

Глава Рязани прокомментировала решение о приостановлении полномочий Артемова. Об этом глава Рязгордумы Татьяна Панфилова написала на своей странице «Вконтакте».

Панфилова назвала решение о приостановлении полномочий Виталия Артемова в руководящих органах реготделения «Единой России» единственно верным и принятым исключительно в интересах рязанцев.

В числе причин Панфилова указала накопившиеся в городе проблемы в сфере ЖКХ, благоустройства, управления муниципальными финансами, едва не сорванное начало отопительного сезона.

«В этой ситуации иного решения быть не может», — заключила она.

Ранее Артемова отстранили от должности главы администрации Рязани до 20 декабря. Решение было принято из-за антикоррупционной проверки в отношении чиновника. Также полномочия Артемова в качестве секретаря местного отделения и члена президиума приостановил президиум реготделения партии «Единая Россия».

Позже стало известно, что у чиновника обнаружили несколько миллионов рублей, которые не были указаны в декларации.

Также стало известно, кто может занять место Артемова на должности мэра Рязани.