Президиум реготделения партии «Единая Россия» приостановил полномочия Артемова

Решение принято на заседании президиума 22 октября. Основанием для приостановления полномочий стали многочисленные жалобы рязанцев, критика, связанная с работой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, неэффективное управление муниципальными предприятиями и другие городские проблемы.