Президиум реготделения партии «Единая Россия» приостановил полномочия Артемова
Решение принято на заседании президиума 22 октября. Основанием для приостановления полномочий стали многочисленные жалобы рязанцев, критика, связанная с работой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, неэффективное управление муниципальными предприятиями и другие городские проблемы.
Президиум реготделения партии «Единая Россия» приостановил полномочия мэра Рязани Виталия Артемова в качестве секретаря местного отделения и члена президиума. Об этом сообщили на сайте партии.
