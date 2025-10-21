На закупку компьютеров для корпуса школы в Дядькове потратят 22 миллиона рублей

Всего приобретут 50 ноутбуков с диагональю экрана не меньше 15,6 дюймов и оперативной памятью не менее 16 гигабайт. Также закупят 162 компьютера. У 102 моноблоков диагональ экрана должна быть не меньше 23 дюймов, оперативная память — не меньше 64 гигабайт, у остальных 60 компьютеров диагональ больше — 27 дюймов, объем оперативной памяти также 64 гигабайта или больше. Согласно документам, контракт вступает в силу с момента его подписания обеими подрядчиком и заказчиком и действует по 30 декабря 2025 года. Окончание строительства нового корпуса намечено на сентябрь 2026 года.

Напомним, на строительство нового корпуса школы в Дядькове потратят более миллиарда рублей.

В июле стало известно место строительства второй очереди Дядьковской школы.