Стало известно место строительства второй очереди Дядьковской школы
В Рязанском районе приступили к строительству второй очереди Дядьковской школы. Об этом рассказал глава администрации района Борис Ясинский в своем телеграм-канале. Администрация уже подписала контракт с подрядчиком. В первой половине месяца подготовят площадку и начнут строительно-монтажные работы. Окончание строительства школьного корпуса намечено на сентябрь 2026 года. Новый корпус планируется разместить за стадионом.
В Рязанском районе приступили к строительству второй очереди Дядьковской школы. Об этом рассказал глава администрации района Борис Ясинский в своем телеграм-канале.
Администрация уже подписала контракт с подрядчиком. В первой половине месяца подготовят площадку и начнут строительно-монтажные работы.
Окончание строительства школьного корпуса намечено на сентябрь 2026 года. Новый корпус планируется разместить за стадионом.
Ранее сообщалось, что на строительство нового корпуса школы потратят более миллиарда рублей.
Фото: телеграм Бориса Ясинского