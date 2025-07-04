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Стало известно место строительства второй очереди Дядьковской школы
В Рязанском районе приступили к строительству второй очереди Дядьковской школы. Об этом рассказал глава администрации района Борис Ясинский в своем телеграм-канале. Администрация уже подписала контракт с подрядчиком. В первой половине месяца подготовят площадку и начнут строительно-монтажные работы. Окончание строительства школьного корпуса намечено на сентябрь 2026 года. Новый корпус планируется разместить за стадионом.

В Рязанском районе приступили к строительству второй очереди Дядьковской школы. Об этом рассказал глава администрации района Борис Ясинский в своем телеграм-канале.

Администрация уже подписала контракт с подрядчиком. В первой половине месяца подготовят площадку и начнут строительно-монтажные работы.

Окончание строительства школьного корпуса намечено на сентябрь 2026 года. Новый корпус планируется разместить за стадионом.

Ранее сообщалось, что на строительство нового корпуса школы потратят более миллиарда рублей.

Фото: телеграм Бориса Ясинского