В Рязанской области упростят получение выплат компенсации за оплату жилья ветеранам СВО

Проектом предлагается ввести беззаявительный порядок предоставления компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам боевых действий при поступлении в ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской области» этих сведений от военных комиссариатов.

В Рязанской области намерены упростить получение выплат компенсации за оплату жилья ветеранам боевых действий. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте правительства региона.

В ноябре 2024 года стало известно, что российские семьи участников СВО смогут получать выплаты на покупку жилья.

Мера на подобную компенсацию действует на территории Рязанской области и для семей с детьми.