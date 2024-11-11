Российские семьи участников СВО получат выплаты на покупку жилья

Мера предусмотрена для супругов в возрасте до 35 лет.

Российские семьи участников СВО получат выплаты на покупку или строительство жилья. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило издание «RT».

Размер компенсации — 30-35% от стоимости квартиры или дома, отметили в правительстве.

Средства предоставляются супругам до 35 лет, наличие детей необязательно. Господдержку также сможет получить одинокий родитель, воспитывающий одного или нескольких детей.