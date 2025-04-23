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В Рязанской области увеличили компенсацию за найм жилья для семей с детьми
Помощь государства составит 50%, но не более 10 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Ранее максимально допустимый порог не превышал 9 тысяч рублей. При появлении на свет второго и последующих детей размер компенсации увеличится до 75%, но не более 18 тысяч рублей. Ранее семьи с детьми могли рассчитывать на помощь государства до 13,5 тысяч рублей в случае найма помещения с одной жилой комнатой и до 17,2 тысяч рублей — при аренде жилья с двумя и более комнатами.

В Рязанской области увеличили компенсацию за найм жилья для семей с детьми. Об этом сообщила Рязоблдума.

Депутаты регионального парламента приняли изменения в закон «О мерах социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми». Соответствующий документ внес губернатор Павел Малков. Его единогласно поддержали на заседании законодательного собрания в среду, 23 апреля.

Таким образом увеличен размер ежемесячной компенсации части расходов, связанных с оплатой стоимости найма жилья. Помощь государства составит 50%, но не более 10 тысяч рублей при рождении первого ребенка. Ранее максимально допустимый порог не превышал 9 тысяч рублей. При появлении на свет второго и последующих детей размер компенсации увеличится до 75%, но не более 18 тысяч рублей. Ранее семьи с детьми могли рассчитывать на помощь государства до 13,5 тысяч рублей в случае найма помещения с одной жилой комнатой и до 17,2 тысяч рублей — при аренде жилья с двумя и более комнатами.

Мера предоставляется молодым супругам или единственному родителю в возрасте до 35 лет включительно. Обязательное условие — воспитание одного или более детей, родившихся или усыновленных в 2025 году. При этом компенсация выплачивается до достижения младшим ребенком трехлетнего возраста. Один или оба супруга должны быть зарегистрированы по месту жительства в Рязанской области, но не иметь собственного жилья в населенном пункте. Также следует официально оформить договор найма, а факт проживания в арендуемом помещении подтверждать раз в полгода.

Еще одним условием для получения компенсации является официальное трудоустройство или очное обучение в региональных образовательных организациях. Исключение составляют молодые семьи, в которых оба супруга являются инвалидами I или II группы или осуществляют уход за лицами с инвалидностью.

Кроме того, изменения в закон «О мерах социальной поддержки беременных женщин и семей с детьми» касаются условий предоставления единовременной выплаты будущим мамам. Так, снят критерий, в соответствии с которым на помощь государства могли претендовать только студентки, вставшие на учет в медицинские организации до 12 недель. Теперь выплату в размере 100 тысяч рублей будут получать все будущие мамы, зарегистрированные на территории региона, обучающиеся в очном формате в образовательных организациях области и вставшие на учет по беременности в профильных учреждениях региона. С соответствующим заявлением необходимо обратиться до дня рождения малыша.