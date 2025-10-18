Mash: отсрочкой по утильсбору смогут воспользоваться не все россияне
Отсрочкой по утильсбору смогут воспользоваться не все россияне. Об этом 18 октября сообщил Mash.
По данным Telegram-канала, отсрочкой смогут воспользоваться те, кто купил машину за границей до 12 сентября. Оплатить утильсбор по старым ставкам нужно успеть до 1 декабря, указал Mash.
Тем, кто заказал автомобиль после 12 сентября, рассчитают его по новым правилам.
Позже Минпромторг опроверг информацию.
Напомним, принятие нового налога на утильсбор перенесли на 1 декабря.