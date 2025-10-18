Mash: отсрочкой по утильсбору смогут воспользоваться не все россияне

По данным Telegram-канала, отсрочкой смогут воспользоваться те, кто купил машину за границей до 12 сентября. Оплатить утильсбор по старым ставкам нужно успеть до 1 декабря. Тем, кто заказал автомобиль после 12 сентября, рассчитают утильсбор по новым правилам.

Отсрочкой по утильсбору смогут воспользоваться не все россияне. Об этом 18 октября сообщил Mash.

Позже Минпромторг опроверг информацию.

Напомним, принятие нового налога на утильсбор перенесли на 1 декабря.