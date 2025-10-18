Рязань
Минпромторг опроверг информацию об отсрочке расчета утильсбора
Как заявили в министерстве, информация об отсрочке нового механизма расчета утильсбора только для тех, кто купил автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности.

Минпромторг опроверг информацию об отсрочке нового механизма расчета утильсбора. Об этом 18 октября сообщило РИА Новости.

Как заявили в министерстве, информация об отсрочке нового механизма расчета утильсбора только для тех, кто купил автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности.

Ранее об этом сообщал Mash.