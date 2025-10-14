Минпромторг: принятие нового налога на утильсбор перенесли на 1 декабря

Ведомство разработает отсрочку по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова. Новые правила пересмотрят в первый день зимы. До этого момента повышенные тарифы расчета утильсбора на ввозимые из-за рубежа легковые автомобили вводиться не будут.

