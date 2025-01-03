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Губерниев оценил уборку улиц от гололеда в Рязани
По словам Губерниева, он 3 января прибыл в Рязань. Комментатор вышел на пробежку и начал оценивать уборку дорог от снега и гололеда.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил уборку улиц от гололеда в Рязани. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Губерниева, он 3 января прибыл в Рязань. Комментатор вышел на пробежку и начал оценивать уборку дорог от снега и гололеда.

«Снег растаял. Небесная канцелярия мэрии Рязани сильно помогла. В этом смысле очень все неплохо, но есть дворы, где дюже скользко. Поэтому тот самый случай, когда на природу надейся, тот самый представитель Рязани, но сам не плошай. Это важно. Поэтому инспектируем, друзья!» — сказал Дмитрий Губерниев.

Ранее он сообщил, что приедет в Рязань и будет комментировать Гонку Чемпионов. На стадионе «Алмаз» соберутся лыжники и биатлонисты.

Видео: Telegram-канал Дмитрия Губерниева