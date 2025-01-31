Появились фото с обысков у руководителя рязанской «Новой газеты» Фролова

Алексея Фролова и главреда «Вида сбоку» Константина Смирнова поймали при получении 300 тысяч рублей.

Появились фото с обысков у руководителя рязанской «Новой газеты» Фролова. Их публикует Telegram-канал Shot.

По данным канала, Алексея Фролова и главреда «Вида сбоку» Константина Смирнова поймали при получении 300 тысяч рублей.

СК задержали Фролова, Смирнова, а также их предполагаемую сообщницу Наталью Смольянинову по делу о вымогательстве. По данным СК, они требовали деньги от главы местной фирмы за прекращение порочащих публикаций.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство в крупном размере». Им грозит до 7 лет лишения свободы.