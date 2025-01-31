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Задержан главный редактор рязанского СМИ
Главный редактора рязанского «Вида сбоку», член совета депутатов одного из районов Рязанской области, Константин Смирнов задержан по делу о вымогательстве.

Задержан главный редактор рязанского издания «Вид сбоку». Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Главный редактора рязанского «Вида сбоку», член совета депутатов одного из районов Рязанской области, Константин Смирнов задержан по делу о вымогательстве.

По данным следствия, Смирнов вступил в сговор со своей знакомой, ранее являвшейся журналистом, и в 2024 году опубликовал несколько статей об исполняющем обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области. Отмечается, что материалы «содержали позорящие его сведения, подрывали его деловую репутацию».

После публикаций Смирнов вместе со знакомой потребовали от героя статей деньги. Мужчина передал паре 300 тысяч рублей.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России фигуранты были задержаны.

Смирнов заявил, что вымогательства не признает.

«Вымогательство не признаем, правовую позицию формулируем», — цитирует его «Вид сбоку».