Логунов оспорит решение оставить детей у Наталии Кошелевой
«Я остаюсь полноправным опекуном детей», — отметила Кошелева.
Осужденный за убийство жены Елены Логуновой, Александр Логунов подал иск на решение минсоцразвития Московской области оставить детей у Наталии Кошелевой. Об этом РЗН. Инфо сообщила мать убитой рязанки и опекун ее детей Наталия Кошелева.
Наталия Кошелева пояснила РЗН. Инфо, что Логуновы будут оспаривать решение министерства о том, что оснований для передачи детей в другую семью нет, ее привлекли в качестве третьего лица.
«Я остаюсь полноправным опекуном детей», — отметила Кошелева.
Напомним, родители осужденного за убийство жены Логунова оспаривали постановление о передаче детей под опеку матери Елены.
Суд встал на сторону Наталии Кошелевой и оставил детей у нее.
Подробнее о деле Александра Логунова можно прочитать в сюжете.