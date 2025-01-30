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Логунов оспорит решение оставить детей у Наталии Кошелевой
«Я остаюсь полноправным опекуном детей», — отметила Кошелева.

Осужденный за убийство жены Елены Логуновой, Александр Логунов подал иск на решение минсоцразвития Московской области оставить детей у Наталии Кошелевой. Об этом РЗН. Инфо сообщила мать убитой рязанки и опекун ее детей Наталия Кошелева.

Наталия Кошелева пояснила РЗН. Инфо, что Логуновы будут оспаривать решение министерства о том, что оснований для передачи детей в другую семью нет, ее привлекли в качестве третьего лица.

«Я остаюсь полноправным опекуном детей», — отметила Кошелева.

Напомним, родители осужденного за убийство жены Логунова оспаривали постановление о передаче детей под опеку матери Елены.

Суд встал на сторону Наталии Кошелевой и оставил детей у нее.

Подробнее о деле Александра Логунова можно прочитать в сюжете.