Детей Елены Логуновой могут передать родителям убийцы их матери

По словам представителя, законодательство допускает такую возможность.

Детей Елены Логуновой могут передать родителям убийцы их матери. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Наталии Кошелевой Екатерина Шумякина.

Отмечается, что отец и мать Александра Логунова оспаривают постановление о передаче несовершеннолетних под опеку матери Елены.

«Параллельно в Луховицком суде мать убийцы — Логунова Ирина — в судебном заседании рассказала, что ее сын никого не убивал и что он прекрасный человек, который после осуждения за убийство жены подал прошение пойти на СВО и это прошение удовлетворили», — говорится в сообщении.

Адвокат добавила, что из-за пребывания Александра Логунова на СВО, суд в Рязани приостановил производство по делу о лишении его родительских прав в отношении дочерей до момента окончания СВО.

По мнению Шумякиной, условно освобожденный планирует отобрать внучек у матери убитой им жены и передать своим родителям. Она уточнила, что Логунов также оформил доверенность отцу и матери на представление интересов детей и проживание девочек с ними.

По словам представителя, законодательство допускает такую возможность.

«В итоге именно на Органы опеки и попечительства Московской области теперь возложена обязанность решить соответствует ли интересам детей проживание с родителями убийцы их матери, которые еще этот факт и отрицают, либо же такое проживание интересам детей не соответствует», — заключила Екатерина Шумякина.

Подробнее о деле Александра Логунова в сюжете.