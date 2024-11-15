Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
Сбт, 16
Вск, 17
ЦБ USD 100 0.98 16/11
ЦБ EUR 105.71 1.21 16/11
Нал. USD 98.80 / 99.20 15/11 18:25
Нал. EUR 104.71 / 105.71 15/11 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
3 часа назад
224
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
9 часов назад
480
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
16 968
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
30 418
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Детей Елены Логуновой могут передать родителям убийцы их матери
По словам представителя, законодательство допускает такую возможность.

Детей Елены Логуновой могут передать родителям убийцы их матери. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Наталии Кошелевой Екатерина Шумякина.

Отмечается, что отец и мать Александра Логунова оспаривают постановление о передаче несовершеннолетних под опеку матери Елены.

«Параллельно в Луховицком суде мать убийцы — Логунова Ирина — в судебном заседании рассказала, что ее сын никого не убивал и что он прекрасный человек, который после осуждения за убийство жены подал прошение пойти на СВО и это прошение удовлетворили», — говорится в сообщении.

Адвокат добавила, что из-за пребывания Александра Логунова на СВО, суд в Рязани приостановил производство по делу о лишении его родительских прав в отношении дочерей до момента окончания СВО.

По мнению Шумякиной, условно освобожденный планирует отобрать внучек у матери убитой им жены и передать своим родителям. Она уточнила, что Логунов также оформил доверенность отцу и матери на представление интересов детей и проживание девочек с ними.

По словам представителя, законодательство допускает такую возможность.

«В итоге именно на Органы опеки и попечительства Московской области теперь возложена обязанность решить соответствует ли интересам детей проживание с родителями убийцы их матери, которые еще этот факт и отрицают, либо же такое проживание интересам детей не соответствует», — заключила Екатерина Шумякина.

Подробнее о деле Александра Логунова в сюжете.