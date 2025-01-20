Стала известна судьба детей убитой рязанки Елены Логуновой

Девочек не отдадут родителям убийцы.

Стала известна судьба детей убитой рязанки Елены Логуновой. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Наталии Кошелевой Екатерина Шумякина.

«Основания для освобождения Кошелевой Натальи Юрьевны от исполнения обязанностей опекуна и устройства детей на воспитание в другую семью отсутствуют», — сказано в официальном письме.

По словам Шумякиной, это означает, что девочек не передадут родителям Александра Логунова.

Ранее сообщалось, что детей могут передать родителям убийцы их матери.

Подробнее о деле Александра Логунова в сюжете.