Стала известна судьба детей убитой рязанки Елены Логуновой
Девочек не отдадут родителям убийцы.
Стала известна судьба детей убитой рязанки Елены Логуновой. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Наталии Кошелевой Екатерина Шумякина.
«Основания для освобождения Кошелевой Натальи Юрьевны от исполнения обязанностей опекуна и устройства детей на воспитание в другую семью отсутствуют», — сказано в официальном письме.
По словам Шумякиной, это означает, что девочек не передадут родителям Александра Логунова.
Ранее сообщалось, что детей могут передать родителям убийцы их матери.
Подробнее о деле Александра Логунова в сюжете.