Стало известно, кто погиб в серьезном ДТП в Рязанском районе

ДТП произошло 3 января примерно в 10:20 на 23-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов в Рязанском районе.

Стало известно, кто погиб в серьезном ДТП в Рязанском районе. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в своем Telegram-канале.

ДТП произошло 3 января примерно в 10:20 на 23-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов в Рязанском районе.

По предварительным данным региональной ГАИ, 38-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем «Джили Тугелла», выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Сандеро», под управлением 34-летней жительницы Белгородской области.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Рено» от полученных травм скончались на месте происшествия. Двое детей и мужчина из того же автомобиля получили травмы различной степени тяжести.

Помимо этого, медицинская помощь потребовалась водителю «Джили» и его трем несовершеннолетним пассажирам.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ДТП произошло в пятницу, 3 января, около поселка Искры в Рязанском районе. Появилось видео с места происшествия. Прокуратура возбудила уголовное дело.