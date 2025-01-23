Мигрант, угрожавший рязанке, пытался поджечь ее квартиру

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мигрант, угрожавший рязанке, пытался поджечь ее квартиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в декабре 2024 года мигрант поссорился с возлюбленной и попытался поджечь ее квартиру. Когда рязанка вышла на лестничную площадку, мужчина скрылся. В тот же день он встретил девушку на улице, избил и угрожал убийством. После он неоднократно высказывал ей подобные угрозы.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мигрант утверждал, что сможет избежать наказания с помощью денег. После задержания он принес извинения «всему русскому народу».

Делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.