Мигрант, угрожавший рязанке, пытался поджечь ее квартиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, в декабре 2024 года мигрант поссорился с возлюбленной и попытался поджечь ее квартиру. Когда рязанка вышла на лестничную площадку, мужчина скрылся. В тот же день он встретил девушку на улице, избил и угрожал убийством. После он неоднократно высказывал ей подобные угрозы.
Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее мигрант утверждал, что сможет избежать наказания с помощью денег. После задержания он принес извинения «всему русскому народу».
Делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.