Бастрыкин заинтересовался избиением рязанки нелегальным мигрантом

Глава СК России поручил организовать проверку по данному факту.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался избиением и угрозами убийством рязанке со стороны нелегального мигранта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава следкома поручил организовать проверку по данному факту. Он также ждет от руководителя СК по Рязанской области Владимира Никешкина доклада об установленных обстоятельствах.

Ранее в соцсетях сообщалось, что иностранец угрожал рязанке убийством из-за расставания. Позже было опубликовано видео с извинениями от мигранта.