В Рязани иностранец угрожал женщине убийством из-за расставания

Также мигрант заявляет, что даже за тяжкие преступления, такие как убийство, сможет избежать серьезного наказания, продав семейное имущество на родине.

В Рязани иностранец угрожал женщине убийством из-за расставания. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, рязанка обратилась в полицию с заявлением на своего сожителя из Узбекистана, после того как он неоднократно ее избивал.

Отмечается, что суд оштрафовал его на 2000 рублей и приговорил к депортации, однако, он до сих пор находится в городе.

По словам пострадавшей, мужчина продолжает угрожать ей и утверждает, что может «договориться с любым полицейским за деньги». Также мигрант заявляет, что даже за тяжкие преступления, такие как убийство, сможет избежать серьезного наказания, продав семейное имущество на родине.