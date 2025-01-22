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Иностранец, грозивший рязанке убийством, извинился перед «всем русским народом»
Редакции РЗН. инфо стало известно, что иностранца вместе с его братом задержали. Возбуждено уголовное дело.

Иностранец, грозивший рязанке убийством, извинился перед «всем русским народом». Видео с его извинениями появилось в соцсетях.

На видео мужчина заявляет, что признает ошибку и обещает больше «никогда в жизни такого не повторять».

Помимо этого, редакции РЗН. инфо стало известно, что иностранца вместе с его братом задержали. Возбуждено уголовное дело.

Мужчин готовят к депортации.

Ранее стало известно, что гражданин Узбекистана неоднократно избивал свою сожительницу из Рязани. Когда девушка ушла, он стал угрожать ей убийством.