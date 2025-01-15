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Дочь рязанского священника, подозреваемая в убийстве мужчины, ушла на СВО
Производство по делу Веры Бабачук, которую подозревают в убийстве, приостановили.

Суд приостановил уголовное дело дочери рязанского священника Веры Бабачук, которая ушла на СВО. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

Девушка отправилась в зону проведения специальной военной операции.

Согласно картотеке Сасовского районного суда, производство по делу Веры Бабачук, которую подозревают в убийстве, приостановили. Документ указывает на то, что у девушки нет возможности участвовать в судебном разбирательстве. Суду известно местонахождение девушки.

Напомним, 12 ноября 2022 года дочь настоятеля Казанского собора в Сасове нанесла мужчине дважды ножевые ранения в шею.

В феврале 2024 года в суд вернули дело Веры Бабачук из-за нарушения требований кодекса в составлении обвинительного заключения.