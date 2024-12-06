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В суд вернули дело дочери рязанского священника, которую подозревают в убийстве
Предварительное слушание назначили на 16 декабря 2024 года.

Сасовский районный суд вновь рассмотрит уголовное дело 2023 года из-за ошибки в составлении обвинительного заключения. Соответствующая информация появилась в картотеке дел.

Веру Бабачук подозревают в убийстве мужчины. Предварительное слушание назначили на 16 декабря 2024 года.

Дело вернули прокурору 1 февраля из-за нарушения требований кодекса в составлении обвинительного заключения.

Веру Бабачук судят по части 1 статьи 105 УК РФ за умышленное убийство. Данный случай предполагает наказание в виде лишения свободы на 6-15 лет.

Рассмотрит уголовное дело судья единолично.

12 ноября 2022 года Вера Бабачук, дочь настоятеля Казанского собора в Сасове, нанесла мужчине дважды ножевые ранения в шею. Потрепевший скончался.

Ранее сообщалось, что дочь священника Николая Бабачука отпустили под домашний арест, а затем вновь отправили в СИЗО. Суд принял такое решение после жалобы потерпевшей стороны.

Фото: личная страница Веры Бабачук.