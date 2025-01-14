Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник возглавила Инесса Фельдман
Ранее она занимала должность министра туризма Вологодской области.
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник возглавила Инесса Фельдман. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
«Министр туризма Вологодской области, победитель суперфинала конкурса управленцев „Лидеры России“ 2023-2024 годов. От всей души желаю новых успехов и достижений!», — написала Любимова.
Прежнего директора РИАМЗа Виталия Попова освободили от должности 11 января. Позднее стало известно, кто займет его место.
Фото: личная страница Инессы Фельдман «ВКонтакте».