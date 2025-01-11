Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 12
Пнд, 13
-1°
Втр, 14
-2°
ЦБ USD 101.91 -0.38 11/01
ЦБ EUR 105.05 -0.04 11/01
Нал. USD 103.30 / 103.00 11/01 16:30
Нал. EUR 107.00 / 108.00 11/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
8 713
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
13 087
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
22 622
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
17 391
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Vidsboku: директора РИАМЗа Виталия Попова освободили от должности
Виталия Попова назначили на эту должность в августе 2022 года. До этого он был министром культуры региона.

Директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Виталий Попов освобожден от должности. Об этом в субботу, 11 января, сообщил Vidsboku.

В публикации сказано, что Виталия Попова назначили на эту должность в августе 2022 года. До этого он был министром культуры региона.

Подробностей произошедшего нет. Официально информацию не комментировали.

Позже стало известно, кто возглавит Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Фото: скриншот из выпуска ТКР