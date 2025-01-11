Vidsboku: директора РИАМЗа Виталия Попова освободили от должности
Виталия Попова назначили на эту должность в августе 2022 года. До этого он был министром культуры региона.
Директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Виталий Попов освобожден от должности. Об этом в субботу, 11 января, сообщил Vidsboku.
В публикации сказано, что Виталия Попова назначили на эту должность в августе 2022 года. До этого он был министром культуры региона.
Подробностей произошедшего нет. Официально информацию не комментировали.
Позже стало известно, кто возглавит Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.
Фото: скриншот из выпуска ТКР