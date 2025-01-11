Стало известно, кто возглавит Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник

Новым директором Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника вместо Виталия Попова станет министр туризма Вологодской области Инесса Фельдман.

Новым директором Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника станет министр туризма Вологодской области Инесса Фельдман. Об этом 11 января сообщил Vidsboku.

Инесса Фельдман должна вступить в должность в начале следующей недели.

Она родилась в 1975 году в Туле. Там училась на учителя начальных классов. Девять лет работала в школе учителем и психологом, после чего 15 лет трудилась доцентом и завкафедрой психологии в местном вузе.

В 2020-м году ее назначили замглавы администрации Тулы по социальной сфере.

В 2024-м году Фельдман стала руководителем департамента культуры и туризма Вологодской области, который почти сразу разделили на два министерства: культуры и туризма. В конце декабря ее назначили министром туризма, а после перевели в Рязань.

Официально информацию не комментировали.

Ранее стало известно, что директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Виталий Попов освобожден от должности.

Фото: личная страница Инессы Фельдман во «ВКонтакте»