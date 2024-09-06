Опубликованы результаты исследований воздуха после пожара на рязанском КРЗ

Отмечается, что по результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха превышения предельно допустимых концентраций токсичных веществ в воздухе не зафиксировано.

Опубликованы результаты исследований воздуха после пожара на рязанском КРЗ. Их публикует пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что по результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха превышения предельно допустимых концентраций токсичных веществ в воздухе не зафиксировано.

Ранее Роспотребнадзор провел проверку после пожара на рязанском КР. Напомним, а КРЗ горел цех с битумом. Пожар составил 500 квадратных метров. Его тушили 35 человек. МЧС публиковало видео с места возгорания.