Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
22°
Птн, 06
23°
Сбт, 07
25°
ЦБ USD 89.7 0.77 06/09
ЦБ EUR 99.19 1.12 06/09
Нал. USD 89.40 / 90.49 05/09 18:25
Нал. EUR 99.30 / 100.21 05/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
9 часов назад
425
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
4 854
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
6 097
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
15 856
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Опубликовано видео с места пожара на рязанском КРЗ
В МЧС уточнили, что огонь охватил 500 квадратных метров. Пожарные Не допустили распространения огня на соседнюю емкость с ЛВЖ.

Опубликовано видео с места пожара на рязанском КРЗ. Его опубликовали в Telegram-канале «МЧС России по Рязанской области».

В МЧС уточнили, что огонь охватил 500 квадратных метров. Пожарные Не допустили распространения огня на соседнюю емкость с ЛВЖ.

Ранее стало известно, что пожар тушат 35 специалистов и 10 единиц техники.