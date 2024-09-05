Опубликовано видео с места пожара на рязанском КРЗ
В МЧС уточнили, что огонь охватил 500 квадратных метров. Пожарные Не допустили распространения огня на соседнюю емкость с ЛВЖ.
Опубликовано видео с места пожара на рязанском КРЗ. Его опубликовали в Telegram-канале «МЧС России по Рязанской области».
В МЧС уточнили, что огонь охватил 500 квадратных метров. Пожарные Не допустили распространения огня на соседнюю емкость с ЛВЖ.
Ранее стало известно, что пожар тушат 35 специалистов и 10 единиц техники.