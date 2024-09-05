В МЧС прокомментировали пожар на рязанском КРЗ
По данным МЧС, на территории предприятия горят строение и битум на открытой площадке. Предварительно, огонь охватил 700 квадратных метров. На месте работают более 35 специалистов и 10 единиц техники.
В МЧС прокомментировали пожар на рязанском КРЗ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным МЧС, на территории предприятия горят строение и битум на открытой площадке. Предварительно, огонь охватил 700 квадратных метров. На месте работают более 35 специалистов и 10 единиц техники.
Ранее рязанцы засняли дым.