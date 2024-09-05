Роспотребнадзор проведет проверку после пожара на рязанском КРЗ

Региональный Роспотребнадзор совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» выезжали на месте ЧП, чтобы проверить атмосферный воздух на содержание загрязняющих веществ.

Роспотребнадзор проведет проверку после пожара на рязанском КРЗ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Региональный Роспотребнадзор совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» выезжали на месте ЧП, чтобы проверить атмосферный воздух на содержание загрязняющих веществ.

Отобранные пробы направили в лабораторию для проведения исследований.

Напомним, на КРЗ горел цех с битумом. Пожар составил 500 квадратных метров. Его тушили 35 человек. МЧС публиковало видео с места возгорания.