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Роспотребнадзор проведет проверку после пожара на рязанском КРЗ
Региональный Роспотребнадзор совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» выезжали на месте ЧП, чтобы проверить атмосферный воздух на содержание загрязняющих веществ.

Роспотребнадзор проведет проверку после пожара на рязанском КРЗ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Региональный Роспотребнадзор совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» выезжали на месте ЧП, чтобы проверить атмосферный воздух на содержание загрязняющих веществ.

Отобранные пробы направили в лабораторию для проведения исследований.

Напомним, на КРЗ горел цех с битумом. Пожар составил 500 квадратных метров. Его тушили 35 человек. МЧС публиковало видео с места возгорания.