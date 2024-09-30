Тело сбежавшего 19-летнего рязанца-срочника нашли в лесу

Отмечается, что все это время срочника искали по одной стороне берега, тогда как он смог переправиться через реку.

Тело 19-летнего рязанца, сбежавшего из части в Подмосковье, нашли в лесу. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, тело молодого человека нашли несколько часов назад. Труп Данилы Ф. обнаружили недалеко от парка «Патриот» в лесу. Рядом с ним лежал автомат. Отмечается, что все это время срочника искали по одной стороне берега, тогда как он смог переправиться через реку.

По одной из версии, в день пропажи он получил сообщение от девушки, что они расстаются. Он взял оружие и покинул расположение стрельбищ.

Напомним, рязанец сбежал из части 26 сентября. После его побега в Подмосковье ввели план «Перехват». Позже стали известны подробности побега и факты из его биографии.