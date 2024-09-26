Из подмосковного парка «Патриот» с оружием сбежал срочник из Рязани
По данным канала, 19-летний уроженец Рязани скрылся из многофункционального огневого центра во время стрельбищ.
Из подмосковного парка «Патриот» с оружием сбежал срочник из Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, 19-летний уроженец Рязани скрылся из многофункционального огневого центра во время стрельбищ. При себе у него был автомат с боекомплектом. По словам источников канала, молодой человек ушел в сторону леса.
Его разыскивают сотрудники полиции и Росгвардии Московского региона.
Позже было опубликовано фото разыскиваемого.
Фото: сайт парка «Патриот»