Из подмосковного парка «Патриот» с оружием сбежал срочник из Рязани

По данным канала, 19-летний уроженец Рязани скрылся из многофункционального огневого центра во время стрельбищ.

Из подмосковного парка «Патриот» с оружием сбежал срочник из Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 19-летний уроженец Рязани скрылся из многофункционального огневого центра во время стрельбищ. При себе у него был автомат с боекомплектом. По словам источников канала, молодой человек ушел в сторону леса.

Его разыскивают сотрудники полиции и Росгвардии Московского региона.

Позже было опубликовано фото разыскиваемого.

Фото: сайт парка «Патриот»