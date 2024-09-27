Стали известны подробности побега 19-летнего рязанца-срочника из парка «Патриот»

Полиция и Росгвардия продолжают поиски. Ранее в Подмосковье ввели план «Перехват».

Стали известны подробности побега 19-летнего рязанца-срочника из парка «Патриот». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 19-летний Данила Ф. сбежал из многофункционального огневого центра днем 26 сентября. В 13:00 у военнослужащих должны были проходить стрельбы. Когда все пошли на стрельбище, Данила прошел мимо и ушел с автоматом через лес в сторону Кубинки. Отмечается, что патроны у молодого человека не боевые.

Источники канала сообщают, что Данила был замечен в одном из СНТ, недалеко от станции «Петелино».

Причины его побега неизвестны. По словам источников канала, конфликтов у него ни с кем не возникало, по службе он характеризуется положительно, девушки у парня не было.

Полиция и Росгвардия продолжают поиски. Ранее в Подмосковье ввели план «Перехват».