Появились сведения из биографии рязанца-срочника, сбежавшего из парка «Патриот»

19-летний Данил Ф. окончил колледж в Рязанской области 25 июля 2024 года. Через три дня дипломированного сварщика призвали в армию, и он попал в элитные войска.

Появились сведения из биографии 19-летнего рязанца-срочника, сбежавшего из подмосковного парка «Патриот». Соответствующая информация размещена в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» (признан иностранным агентом).

По данным ресурса, 19-летний Данила Ф. окончил колледж в Рязанской области 25 июля 2024 года. Через три дня дипломированного сварщика призвали в армию, он попал в элитные войска.

«Уже в августе к нему приезжали родители (после присяги срочника отпустили погулять на Поклонной горе). Данила немного жаловался на то, что устает физически и морально, так как требования и дисциплина в полку жесткая. А дома он был домоседом и в основном проводил время за играми. Однако со временем Данила стал говорить, что привык, продолжает служить, мол, ничего не поделаешь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний раз родные забирали сына 14 сентября. Срочника отпустили в увольнение, он гулял с семьей в парке. По данным канала, ничего странного в поведении сына родители не заметили.

Последний раз Данила разговаривал по телефону с матерью и братом в конце прошлой недели.

«Что стало причиной его исчезновения никто не знает: романтических отношений он не имел, близких друзей тоже, в каких-либо онлайн-группах состоять он не имел возможности, а все его родственники далеко от Москвы: в Рязанской области, Кыргызстане, Сибири и Германии», — отметили в сообщении, добавив, что с сослуживцами и командирами у молодого человека были нормальные отношения.

Уточняется, что после армии он планировал сдать на права, устроиться в Росгвардию или в Москву сварщиком и продолжить учиться.

В четверг, 26 сентября, представители военной полиции приходили в дом к родителям молодого человека, открыли его страницу в VK, но ничего не нашли. Там были обычные переписки с одноклассниками и однокурсниками.

Напомним, поиски рязанца-срочника продолжаются. Ранее стали известны подробности побега 19-летнего молодого человека из парка «Патриот».